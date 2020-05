Ospedale Cardarelli di Napoli: un paziente e un infermiere nel reparto di Medicina 2 sono risultati positivi al Coronavirus.

Due persone sono risultate positive al Coronavirus presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Come riporta “Il Mattino”, i due nuovi casi positivi sono stati riscontrati nel reparto di Medicina 2 dove sono stati infettati sia pazienti che sanitari.

Nel giro di due settimane, i casi positivi sono arrivati a quota 11 e l’ultimo bilancio, di questa mattina, riguarda un infermiere e un paziente, quest’ultimo trasferito momentaneamente nella palazzina M, dedicata ai casi sospetti e accertati Covid, in attesa del trasferimento al Covid Center dell’ospedale del Mare. Si attende inoltre il risultato del tampone riguardo un altro paziente di Medicina 2, trasferito in via preventiva nella palazzina M.

In totale, gli 11 contagiati all’interno del reparto in questione sono stati: due dottoresse, due infermieri e sette pazienti. Una statistica considerata allarmante dai comparti sindacali e dalle associazioni di categoria, che più volte hanno segnalato la presenza di un vero e proprio focolaio di contagi in Medicina 2, annunciando anche la necessità di provvedimenti funzionali per il ritorno all’ordinario.