Nuova “stesa” a Napoli, ritrovati 4 bossoli al Rione Sanità

L’ennesimo raid armato con spari in aria si è verificato la scorsa notte al Rione Sanità davanti alla finestra di un appartamento al primo piano in cui vive un 45enne già noto alle forze dell’ordine.

Rione Sanità | Nuovo raid armato con spari in aria a Napoli. Questa volta la zona e’ quella del quartiere Stella.

Gli spari

In via Fonseca, al civico numero 9, la polizia, arrivata dopo una segnalazione, ha trovato 4 bossoli calibro 9×21 davanti alla finestra di un appartamento al primo piano in cui vive un 45enne gia’ noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha riferito di non essersi accorto di nulla.