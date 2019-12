Nola: Sospese attività di bar per scarse condizioni ingienico-sanitarie. Denunce e sequestri

Nola: controlli a tappeto dei carabinieri nei locali del centro. Denunce per ‘lavoro nero’ e chiusi alcuni bar per scarse condizioni igienico-sanitarie.

Da ieri sera fino alla notte i carabinieri della Compagnia di Nola hanno battuto il territorio della città, in particolare il centro, per garantire il rispetto delle regole nei luoghi della movida e per contrastare il lavoro sommerso.

Con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S. hanno controllato 8 noti bar, pub, pizzerie e ristoranti nel pieno centro.

4 di quelle attività sono state sospese per l’impiego lavoratori a “nero” in percentuale superiore al 20% rispetto al totale dei dipendenti; una è stata sospesa per le scarse condizioni igienico-sanitarie del deposito di alimenti.

In riferimento al lavoro sommerso è venuto fuori che su 33 lavoratori controllati nel complesso 15 sono risultati a “nero” e 18 irregolari, ovvero inquadrati con un contratto ma con retribuzioni non tracciabili.

Proprio per impiego di lavoratori non in regola in una sola serata sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 88mila euro.

Ieri sera i militari hanno anche denunciato un 48enne di Afragola per trasporto illecito di rifiuti. E’ stato notato e fermato durante un posto di controllo mentre conduceva il proprio furgoncino colmo di materiali ferrosi. Il veicolo ed i rifiuti sono stati sequestrati.

Qualche ora più tardi, nella notte, i carabinieri della Stazione di Nola hanno denunciato per istigazione alla corruzione e guida sotto l’influenza dell’alcool un 28enne ucraino, irregolare sul territorio dello stato.

E’ stato sorpreso a guidare uno scooter in una zona pedonale molto affollata del centro di Nola con a bordo una connazionale: erano entrambi senza casco e trasportavano anche un cane.

Alla vista dei carabinieri di pattuglia a piedi ha provato a invertire la marcia ma è stato rincorso e bloccato. A quel punto ha offerto ai militari 30 euro perché chiudessero un occhio ma è stato denunciato e sanzionato mentre il motorino è stato sequestrato perché era privo di assicurazione e revisione.