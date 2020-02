Nola: smaltivano rifiuti illecitamente, arrestati [FOTO]

Nola. Due uomini sono stati sorpresi dalle forze dell’ordine mentre smaltivano rifiuti illecitamente con una patente contraffatta.

Due uomini sono stati sorpresi dai carabinieri del reggimento di Nola mentre smaltivano illegalmente dei rifiuti. Ad un controllo più approfondito sono stati anche trovati in possesso di una patente contraffatta.

I carabinieri della compagnia di Nola, insieme a quelli del reggimento campania, hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti e falsità ideologica in atto pubblico 2 cittadini di origini ucraine, entrambi incensurati di 29 e 27 anni.

Fermati durante un controllo in via Nola per San Gennaro, i due trasportavano in un furgone rifiuti speciali senza autorizzazione: componenti di autovetture, materiale ferroso, vernici e bombole gpl.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il documento di guida ucraino utilizzato dal 29enne fosse contraffatto documenti e veicolo – con relativo carico – sono stati sequestrati.