Cronaca di Napoli: arrestate tre donne del rione Sanità. Le truffatrici adescavano persone con finti affitti di appartamenti.

Scoperta a Napoli una truffa basata su finti affitti di appartamenti. I Carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato tre truffatrici del rione Sanità (già note alle forze dell’ordine): si tratta di Maria Guida (38 anni), Paola Tascone (52 anni) e Stella Guidelli (50 anni).

I militari le hanno notate nei pressi dell’ufficio postale di via Minichini in atteggiamento sospetto e le hanno perquisite. Addosso e nell’auto che avevano in uso, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12 postepay intestate a terzi, 3mila euro in contanti e un block notes su cui avevano appuntato versamenti e prelievi.

I Carabinieri hanno scoperto che le donne, mediante annunci su vari siti, truffavano soggetti poco avveduti, adescandoli con finti affitti di appartamenti in tutta Italia e finti contratti assicurativi. Le truffatrici sono state arrestate per indebito utilizzo di carte di pagamento.

Nel corso dei controlli sono stati denunciati, inoltre, per furto di energia elettrica, cinque soggetti residenti in via Improta a Secondigliano. Carabinieri e personale dell’Enel hanno accertato che le loro abitazioni erano alimentate da energia proveniente da collegamenti abusivi alla rete pubblica. Gli allacci sono stati staccati.