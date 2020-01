Cronaca di Napoli: è allarme per i furti di pneumatici dalle auto parcheggiate a Chiaia e Posillipo (e in altri quartieri della città partenopea).

Allarme a Napoli per i furti degli pneumatici dalle auto parcheggiate in più zone della città partenopea, tanto al Centro quanto in periferia. Come riporta “Il Mattino”, nel 2019 c’è stato un vero e proprio boom di furti di pneumatici, uno degli atti predatori maggiormente diffuso in città, e la situazione non sembra migliorare con l’inizio del 2020.

L’ultimo caso ha interessato ieri sera la zona di Chiaia e Posillipo, quartieri che insieme al Vomero e la zona ospedaliera risultano quelli maggiormente colpiti. La notte scorsa sono stati smontati e sottratti gli pneumatici a due auto, la prima in via Schipa e la seconda in via Manzoni.

Posillipo si aggiudica un record negativo, per gli episodi che si sono susseguiti durante il periodo estivo: tra luglio e agosto, su via Petrarca e via Posillipo, sono stati messi a segno ben 14 furti.

I colpi avvengono soprattutto di notte, con le bande che agiscono con attrezzi da meccanici e cric speciali. In questo modo, i ladri riescono a sollevare di poco le automobili, portando via in pochi minuti ruote e cerchi in lega (e in qualche caso anche radio o altri oggetti d’arredo automobilistico, dopo aver distrutto i finestrini delle vetture). Le auto sono poi mantenute “in equilibrio” con dei mattoni.

Per un fenomeno sempre più dilagante, denunciato a più riprese anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il quale ha inoltre evidenziato che gli pneumatici rubati vengono poi rivenduti non solo al mercato nero, ma spesso anche online.