Via Arenaccia: un uomo è entrato nella filiale della Banca Popolare di Bari a volto scoperto e armato di temperino, facendosi consegnare 200 euro prima di fuggire.

Grande paura in via Arenaccia a Napoli, a causa di una rapina in banca da parte di un uomo con il volto scoperto e armato di taglierino. Tutto è avvenuto intorno alle 15 all’interno della filiale locale del Banco Popolare di Bari.

In pochi minuti, un uomo a volto scoperto e puntando un taglierino verso due dipendenti, si è fatto consegnare 200 euro per poi darsi alla fuga.

Sul posto è giunta la Polizia, che sta acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza per identificare il rapinatore (cosa che non appare difficile visto che ha agito a volto scoperto).

Per fortuna non risultano feriti, mentre durante i rilievi delle forze dell’ordine il traffico nella zona è andato in tilt.