In alcuni quartieri di Napoli, sembra essere tornati a 10 anni fa, visti gli enormi cumuli di rifiuti degli ultimi giorni. Da Scampia a Marianella, passando per Pianura e altre zone della città partenopea, è una vera e propria emergenza, che stona non poco con la prestigiosa visita in città di Papa Francesco e, soprattutto, con le ormai imminenti Universiadi (in programma dal 3 al 14 luglio). Non fa eccezione di fronte a tale quadro sconfortante il quartiere di Ponticelli, al centro di un focus de “Il Mattino”.

In particolare, in via vicinale Ravioncello c’è un chilometro di strada in cui la spazzatura non è mai sparita e si accumula di continuo. Le richieste dei residenti per installare un impianto di videosorveglianza non sono mai state accolte: “Viviamo accanto a questa discarica e non ne possiamo più – affermano alcuni residenti-

Ci sono bambini che giocano tra i rifiuti e respirano miasmi in ogni momento. L’aria è insalubre e con la stagione calda diventa irrespirabile. Inoltre ci sono animali e roditori che scorrazzano sui marciapiedi e che arrivano ai margini delle abitazioni. Questa situazione è da terzo mondo e nessuno ci aiuta. Le istituzioni non fanno il loro dovere nonostante noi paghiamo regolarmente la tassa sui rifiuti”.

Una situazione al limite che in alcuni punti della strada rende anche difficile la circolazione, a causa della spazzatura sparsa sulla carreggiata: “Spesso ci sono incidenti perché le auto non riescono a passare. Non è raro vederci all’opera con pale e carriole per liberare la carreggiata, ma non è giusto. Non possiamo essere abbandonati a noi stessi”.

PalaVesuvio: telo verde per coprire i rifiuti all’esterno del palazzetto

A proposito di Universiadi, il Palavesuvio di Ponticelli ospiterà alcune gare ed allenamenti. Tuttavia, l’esterno del palazzetto è circondato da tantissimi cumuli di rifiuti. Non essendoci tempo per rimuoverli, l’area (13mila mq che da anni sono una discarica a cielo aperto) sarà coperta con un grande telo verde da parte dell’ASIA. Il tutto però è stato denunciato dai residenti, che speravano un approccio diverso da parte delle autorità. Ora i cittadini sperano soltanto che l’intervento nella zona compresa tra via Luigi Napolitano e via Fausto Coppi, possa proseguire nei prossimi mesi, affinchè dopo i Giochi universitari non si ritorni al punto di partenza.

Foto in evidenza “Il Mattino”