Napoli, Ponticelli: Arrestato 33enne per estorsione e minacce contro i genitori

Napoli, Ponticelli: I carabinieri arrestano 33enne per estorsione e continue aggressioni nei confronti dei genitori anziani. Si era fatto consegnare 900 euro in poche settimane.

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno tratto in arresto un 33enne tossicodipendente del posto già noto alle Forze dell’Ordine proprio per reati commessi contro i genitori.

L’uomo li maltrattava da circa un anno costringendoli a consegnargli denaro per comprare droga e per spese personali. Ogni rifiuto si trasformava in minacce e percosse.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nelle ultime settimane il 33enne era riuscito ad estorcere ai genitori circa 900 euro.

Ogni quota estorta è stata annotata: i due anziani hanno consegnato ai carabinieri un foglietto di carta sul quale hanno riportato tutte le somme sborsate.

L’episodio che ha fatto scattare le manette è avvenuto ieri pomeriggio. L’uomo non aveva trovato camicie pulite nell’armadio ed ha insultato e picchiato, ancora una volta, la madre ultrasessantenne.

Alla scena ha assistito la figlia piccola del 33enne che, spaventata, ha inviato un messaggio alla madre chiedendole di intervenire.

La donna ha quindi chiamato i carabinieri che sono intervenuti velocemente, arrestando l’uomo in flagranza. L’arrestato è ora nel carcere di Poggioreale.