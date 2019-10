Napoli, Poggioreale: Sequestrate armi e cartucce. Arrestata una 45enne per droga

Napoli, Poggioreale: Sequestrate armi con cartucce in un sottoscala e arrestata una donna di 45 anni per droga.

Gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno effettuato in via della Bussola due distinte operazioni di Polizia Giudiziaria tese al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori. In un sottoscala di un primo edificio hanno sequestrato una pistola semiautomatica a salve mod. Walther cal. 8 priva di tappo rosso e 19 cartucce per fucile “Capriolo” 12/70.

Successivamente, in un altro stabile, hanno eseguito una perquisizione presso l’appartamento di una donna la quale, alla vista degli agenti, ha consegnato un borsello contenente un bilancino di precisione e 3 involucri in cellophane con 33 grammi circa di cocaina.

Carmela Merola, napoletana di 45 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.