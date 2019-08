Napoli, Poggioreale: Prende a pugni un passante e gli ruba lo zaino. Arrestato 21enne

Cronaca di Napoli: Un 21enne è stato arrestato per aggressione e rapina ai danni di un passante nel quartiere di Poggioreale.

Aveva appena rapinato un cittadino dello Sri Lanka quando è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della compagnia speciale e del nucleo operativo di Poggioreale.

A finire in manette un 21enne di origini gambiane, già noto alle forze dell’ordine per reati della stessa tipologia.

Il giovane si è nascosto tra i viali del centro direzionale, in attesa di un passante da colpire. Individuato il bersaglio, gli si è scagliato contro e, dopo averlo preso a pugni, gli ha portato via lo zaino. Sorpreso in flagranza dai militari il 21enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio con rito direttissimo. La refurtiva è stata restituita alla vittima.