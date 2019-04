Piazzetta Maradona: i cittadini chiedono che il parco venga chiuso con i cancelli per la tutela del territorio da degrado e rifiuti.

Il quartiere napoletano di Fuorigrotta, in particolare la zona di viale Augusto, è al centro di un focus de “Il Mattino”. In questo momento la priorità dei cittadini è la sicurezza, specialmente dopo le risse ed il recente accoltellamento di un giovane in piazzetta Maradona.

I residenti reputano quello slargo come insicuro e pericoloso, soprattutto per i più piccoli: “La gente ha paura– dichiarano i dipendenti dell’Asia, che ogni giorno si trovano difronte ad una vera discarica a cielo aperto-. Qui recentemente si sono accoltellati e anche noi, dopo aver pulito, scappiamo via perché non ci sentiamo sicuri. Ogni giorno raccogliamo siringhe, bottiglie di birra e decine di altri rifiuti”.

La loro richiesta è ben precisa: “La situazione peggiora sempre e purtroppo non si riesce ad impedirlo. Ci vorrebbero muri e cancelli come per la villa comunale. Questo parco andrebbe chiuso di notte per cercare di limitare i danni e tutelare i cittadini della zona”.