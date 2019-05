Napoli: è ancora emergenza traffico per via del cantiere in via De Gasperi (che resterà chiusa fino a mercoledì dopo che si è aperta una voragine).

Il quotidiano “Il Mattino” ha dedicato un focus a una delle strade più trafficate della città di Napoli, ovvero via De Gasperi. Dopo la voragine apertasi venerdì poco prima dell’ora di pranzo, la strada resterà chiusa almeno “fino a mercoledì, giorno in cui dovrebbero finire le necessarie verifiche ai sottoservizi e alle tubature presenti in corrispondenza dello smottamento”, fa sapere il Generale Ciro Esposito, comandante della Polizia Municipale.

Si è trattato di uno smottamento del terreno, “dovuto probabilmente a un sovraccarico di vetture passate dalla strada dopo la chiusura di via Marchese Campodisola”, continua Esposito.

Da notare come in via Campodisola, da aprile in poi, su richiesta della ditta, è stato allargato il cantiere dei lavori della metropolitana per consentire l’apertura dell’uscita in tempo per l’inizio delle Universiadi. Per limitare i disagi alla circolazione, il traffico – filtra ancora dalla Municipale – sarà deviato su via Campodisola riaperta al traffico.

Il lungo cantiere in via De Gasperi è rimasto chiuso nella giornata di ieri, domenica 19 maggio. Al disagio dovuto ai lavori, si aggiunge poi il maltempo di oggi, che sta rendendo ancora più complessa la circolazione in quella zona di Napoli. Tutto ciò nonostante la riapertura di via Marchese Campodisola e lo spostamento del cantiere della metro dall’altro lato del marciapiede di via Depretis.

Foto: “Il Mattino”