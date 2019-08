Napoli, Fuorigrotta: Anziana trovata morta in casa a via Campegna

La Polizia del Commissariato San Paolo è intervenuta in seguito ad una segnalazione dei vicini di casa dell’anziana in via Campegna.

La Polizia del commissariato San Paolo ha rinvenuto un’anziana signora deceduta da diversi giorni nella sua casa in cui viveva da sola a via Campegna. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione dei vicini di casa i quali da diversi giorni non avevano più notato l’anziana donna.

La signora, M. P., è stata trovata senza vita seduta su una poltrona ed è probabile che il decesso sia avvenuto già da qualche giorno.

I vicini oltre segnalare l’assenza quotidiana della donna avevano avvertito anche un forte odore proveniente dalla casa. Infatti il corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Indagini in corso per verificare i motivi del decesso.