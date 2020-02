Cronaca di Napoli: controlli della Polizia nella zona ospedaliera e Materdei hanno portato a due denunce (per spaccio di droga e lesioni personali), multe e sequestri.

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Arenella hanno effettuato un’intensa attività di controllo, volta alla prevenzione e repressione dei reati, nella zona ospedaliera e Materdei.

In piazzetta San Gennaro a Materdei i poliziotti hanno sanzionato amministrativamente un napoletano di 42 anni poiché in possesso di un involucro di cocaina dal peso di circa 0,30 grammi e hanno denunciato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un napoletano di 24 anni con precedenti di polizia per 12 stecche di hashish del peso complessivo di circa 26 grammi.

In via Domenico Fontana è stato fermato un uomo che stava aggredendo un’altra persona colpendola alla testa e al volto; l’aggressore, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per lesioni personali e violazione della misura della sorveglianza speciale cui è sottoposto.

Infine, ieri mattina in vico Lungo San Raffaele gli agenti hanno sequestrato un deposito in cui hanno rinvenuto due motocicli rubati, di cui uno completamente smontato, e diversi arnesi utilizzati per lo smontaggio dei veicoli rubati.