Club 21: il locale di via Nazario Sauro (vera e propria icona degli anni ’80) è chiuso da circa un mese dopo una lenta decadenza.

Il Club 21, ovvero l’ultimo sexy night della città di Napoli, è chiuso da circa un mese. Come riportato da “Il Mattino”, del noto strip club di via Nazario Sauro è attivo solo il sito internet, anche se non aggiornato, mentre la linea telefonica indicata sul portale web è inattiva. Il Club 21 ha dunque chiuso mestamente, nonostante negli anni ’80 sia stata una vera e propria icona, luogo cult dello striptease e a volte anche d’elite, sia per i napoletani che per i turisti.

Molti residenti e commercianti della zona di Santa Lucia hanno affermato che da tempo il locale non è più frequentato, ma nessuno si spiega il perché della chiusura.

La colpa è forse dovuta alle eccessive spese da affrontare, diventate probabilmente ancora più pesanti a causa di Internet, che ha reso certi servizi più economici e facilmente fruibili.