Napoli: Catturato l’evaso Robert Lisowski. Si aggirava in Corso Garibaldi

Il personale della Squadra Mobile di Napoli ha catturato Robert Lisowski fuggito ieri mattina dalla Casa Circondariale di Poggioreale.

Poco dopo le 22 di oggi, in esito ad indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, svolte ininterrottamente fin dal momento dell’evasione, personale della Squadra Mobile di Napoli ha catturato Robert Lisowski, fuggito ieri mattina dalla Casa Circondariale di Poggioreale. L’uomo è stato individuato in strada, in corso Garibaldi all’angolo con via Camillo Porzio.

“Sono orgoglioso delle donne e degli uomini della Questura, che hanno lavorato con impegno e professionalità straordinari. Questa cattura è inoltre frutto di una perfetta sinergia e di un efficace scambio di informazioni con i colleghi dell’Arma dei Carabinieri” – dichiara Alessandro Giuliano.