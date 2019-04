Chiaia: il 18enne Artem Tkachuk (protagonista del film tratto dal romanzo di Roberto Saviano) è stato accoltellato mentre si trovava in compagnia di un amico.

Paura tra i baretti di Chiaia nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, quando il 18enne attore ucraino Artem Tkachuk, protagonista de La paranza dei bambini (il film tratto dal romanzo di Roberto Saviano) è stato accoltellato.

Come riportato da “Il Mattino”, il 18enne (che ne “La paranza dei bambini” interpreta Tyson) è stato ferito mentre si trovava in compagnia di un amico. I due sono stati avvicinati da una baby gang, mentre passeggiavano su via Calabritto intorno alle 3.

Lo stesso attore ha riferito che quei ragazzini gli hanno fatto una domanda ormai “usuale” prima di aggressioni di questo tipo, ovvero quella riferita al quartiere di provenienza: “Ero sceso ai baretti di Chiaia con un amico -ha detto Artem- e stavamo ritornando verso l’auto quando abbiamo notato un gruppo di ragazzi che ci guardavano. Stavamo passeggiando in via Calabritto ed erano circa le 3 di notte quando siamo stati avvicinati da un gruppo di giovani, più o meno della nostra età. Mi hanno chiesto se fossi del Rione Traiano e gli ho risposto di no. Alcuni di loro insistevano nel chiedermi chi fossi e, a quel punto, ho preso il mio cellulare per fargli vedere il profilo Instagram e mostrargli la mia identità ”.

Subito dopo il 18enne è stato trafitto con un coltello. L’amico 21enne che era in sua compagnia è stato poi picchiato con calci e pugni, mentre Artec è stato ricoverato al Loreto Mare, dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni. Sulla vicenda indagano i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale della Questura.