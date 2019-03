Agnano: un 20enne ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto mentre era in sella a uno scooter. Inutile il trasporto all’ospedale San Paolo.

Tragedia ieri sera a Napoli, dove c’è stato un incidente mortale nel quartiere di Agnano. Come riporta “Voce di Napoli”, un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un’auto mentre era in sella a uno scooter.

La tragedia è avvenuta intorno alle 20 in via Agnano agli Astroni, in direzione Bagnoli, poco prima dell’incrocio che porta poi a prendere la tangenziale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale, i Carabinieri e i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, ma è deceduto in serata per le gravi ferite riportate nell’impatto.

La dinamica del drammatico incidente è in corso di ricostruzione anche grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. La posizione della persona alla guida della vettura che avrebbe provocato l’incidente è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Si tratta di un giovane, allontanatosi in un primo momento per evitare di essere aggredito dai familiari della vittima sopraggiunti poco dopo sul luogo dell’incidente.