Napoli, Arenaccia: Picchia la ex e vuole portare via la neonata. Arrestato 22enne

Napoli, Arenaccia: 22enne picchia la ex compagna, vuole la figlia neonata e soldi per la cocaina. Arrestato dai carabinieri.

Nella casa nel quartiere Arenaccia dove abitava la coppia un 22enne originario dello Sri Lanka stava aggredendo la ex compagna, connazionale e coetanea: pretendeva i soldi per comprare cocaina e l’affidamento della loro figlia di pochi mesi.

E’ stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, chiamati dalla vittima.

Tratto in arresto per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, il 22enne adesso è in carcere a Poggioreale.