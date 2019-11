Mugnano di Napoli: Incidente tra due auto. Arrestato 35enne evaso dai domiciliari

Mugnano di Napoli: Scontro tra due auto. Una delle persone coinvolte era ai domiciliari. 35enne arrestato dai carabinieri.

Gennaro Raniello, 35enne di Marano di Napoli, era alla guida della sua auto quando in Via Marano Pianura è rimasto coinvolto in un incidente.

Poco dopo Raniello si è ripreso dallo stordimento e ha notato che si stava avvicinando una pattuglia dei carabinieri. In preda al panico è uscito dalla macchina ed è fuggito.

I carabinieri, della stazione di Mugnano di Napoli, l’hanno riconosciuto e immediatamente bloccato.

Raniello era ai domiciliari e non avrebbe potuto varcare la soglia di casa.

In manette per evasione, il 35enne è in attesa di giudizio.