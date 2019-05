Meteo Napoli, ultime ore di bel tempo prima del ritorno delle piogge nel weekend

Meteo Napoli, la pioggia e il maltempo sono pronti a tornare costringendo i napoletani a riprendere gli ombrelli dall’armadio.

Meteo Napoli | Quelle di oggi saranno le ultime ore di sole, prima della pioggia che nel weekend costringerà i napoletani a riprendere l’ombrello. Ecco, nel dettaglio, l’ultimo aggiornamento previsioni meteo Napoli secondo il sito 3bmeteo.it

Venerdì, 24 maggio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3250 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato, 25 maggio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3200 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare quasi calmo. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica, 26 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3150 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

L’inizio della prossima settimana

Lunedì, 27 maggio: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3000 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.