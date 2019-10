Meteo Napoli, continua il caldo anomalo di fine ottobre

Meteo Napoli: mentre al Nord non si placano le piogge, anche nel capoluogo campano, come in tutto il Sud, l’estate tarda a voler andar via.

Meteo Napoli | Solo qualche nuvola, ma non tale da portare a piogge, come quelle che stanno martoriando il Nord Italia, o a un calo delle temperature. Napoli, come tutto il Meridione, resta ancora avvolta da questo caldo anomalo di fine estate, come riferisce il sito ilMeteo.it.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Martedì 22 Ottobre: generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 27°C alle ore 15, mentre la minima alle ore 7 sarà di 17°C. I venti saranno deboli da Est al mattino con intensità di circa 8km/h, al pomeriggio deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 8km/h, alla sera deboli provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 8km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4, corrispondente a 660W/mq.

Mercoledì 23 Ottobre: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 16°C e massima di 27°C. In particolare avremo qualche nube sparsa al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 27°C, la minima di 16°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Est-Sud-Est al mattino con intensità di circa 9km/h, al pomeriggio moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 12km/h, moderati da Est-Sud-Est alla sera con intensità tra 10km/h e 15km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4, corrispondente a 661W/mq.

Giovedì 24 Ottobre: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, min 15°C, max 26°C. Nel dettaglio: nubi sparse di passaggio al mattino e al pomeriggio, nuvolosità compatta alla sera. Durante la giornata la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 26°C, la minima di 15°C alle ore 7. I venti saranno deboli da Est-Sud-Est al mattino con intensità di circa 8km/h, deboli da Sud-Sud-Est al pomeriggio con intensità di circa 9km/h, alla sera deboli provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 4km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.5, corrispondente a 619W/mq.