Meteo Campania, un fine settimana tra piogge e schiarite

Meteo Campania, il mese di marzo continua nella sua instabilità, passando da piogge a schiarite anche nei prossimi giorni a cavallo tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

Meteo Campania | Previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. DOMENICA 17: NORD – addensamenti compatti sulle regioni alpine e sulla Liguria, con piogge o rovesci sparsi, in generale intensificazione dalla serata, con nevicate diffuse a quote superiori ai 1500 metri; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del nord. CENTRO E SARDEGNA: estesa nuvolosita’ bassa e stratificata sulle regioni tirreniche peninsulari, con al piu’ qualche isolato debole piovasco lungo le aree costiere del Lazio; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del centro. SUD E SICILIA: nuvolosita’ bassa e stratificata sulle aree costiere tirreniche e sulla Campania, dove avremo qualche isolato debole piovasco; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del meridione.

Le temperature e i venti

TEMPERATURE: minime in diminuzione su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto settentrionale, regioni centrali adriatiche, Sardegna e reatino, in aumento sul resto del centro-nord e regioni ioniche, stazionarie altrove; massime in diminuzione sensibile sulle regioni centroccidentali del nord, meno marcata sul resto del nord, Toscana, Marche, aree costiere adriatiche e ioniche e sulla Sardegna orientale, in aumento sul resto della Sardegna e sulle aree tirreniche meridionali, stazionarie sul resto del paese.

VENTI: deboli variabili al mattino, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali dalla tarda mattinata. MARI: da poco mossi a mossi tutti i bacini.