Meteo Campania, ancora temporali a inizio settimana

Meteo Campania: il maltempo sembra deciso a non abbandonare il territorio regionale per i primi giorni della prossima settimana.

Le piogge e il maltempo non abbandoneranno la Campania nei prossimi giorni, come confermato da 3bmeteo.com, che comunica le previsioni del tempo sull’Italia per l’inizio della settimana.

LUNEDI’ 18 NOVEMBRE

Al Nord avvio discreto ma con tendenza a nuovo peggioramento, specie tra Levante ligure e Nordest; neve dai 900-1000m, inferiori in Appennino. Temperature in lieve calo, massime tra 8 e 13. Al Centro maltempo sulla Sardegna con rovesci e temporali in estensione a regioni tirreniche e Appennino entro il pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 16 e 18. Al Sud ancora qualche fenomeno tra Campania e Molise, meglio altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Temperature in lieve rialzo, massime tra 15 e 20.

MARTEDI’ 19 NOVEMBRE

Al Nord molte nubi con piogge sparse su Emilia Romagna, Lombardia orientale e Nordest. Andrà meglio al Nordovest con qualche schiarita. Temperature in rialzo, massime tra 11 e 14.

Al Centro molto nuvoloso con piogge sui versanti tirrenici e Sardegna, asciutto sull’Adriatico. Temperature in calo, massime tra 12 e 16. Al Sud maggiore nuvolosità su Sicilia e versanti tirrenici con piogge e rovesci, meglio sulle aree ioniche e Puglia ma con peggioramento a fine giornata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 13 e 18.