Marano, va a correre per mettersi in forma in vista delle abbuffate pasquali: denunciato

Otto persone multate sono il bilancio di controlli anticontagio dei carabinieri nel Napoletano nel giorno di Pasqua. A Marano, i militari dell’Arma hanno sanzionato un uomo sorpreso a fare footing. Il runner si e’ giustificato dicendo di doversi mettere in forma in previsione delle abbuffate pasquali. In piazza Pace denunciato un 71enne per contrabbando di sigarette; in una bancarella improvvisata aveva posto in vendita 66 pacchetti di sigarette prive del sigillo dei monopoli di Stato.

Sanzioni anche a Villaricca dove 4 amici si erano riuniti per giocare a carte. La motivazione in questo caso e’ stata la noia; tutti residenti in comuni diversi si erano dati appuntamento per trascorrere qualche ora di distrazione.

Ancora a Villaricca, due persone, un uomo e una donna, sono stati sanzionati perche’ non sono stati in grado di giustificare per quale motivo fossero insieme per accompagnare il cane nella passeggiata quotidiana. La donna ha spiegato di aver incontrato per caso l’uomo e di essere stata ‘corteggiata’, ma in realta’ i due facevano coppia fissa da anni. Tre le persone sanzionate a Mugnano, sorprese a bordo di un auto; la loro scusa era l’acquisto di elettrodomestici e di essersi persi a causa del navigatore.