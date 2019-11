Maltempo, prorogata la chiusura del cimitero di Pozzuoli

I lavori di messa in sicurezza dei luoghi interessati da dissesti, provocati dalle violenti precipitazioni della scorsa settimana a Pozzuoli, hanno subito rallentamenti per il prosieguo delle avversità meteorologiche.

Pozzuoli | Gli ultimi temporali hanno acuito le criticità esistenti in tutta l’area flegrea. Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, si è visto costretto a prorogare con apposita ordinanza, fino a mercoledì 27 novembre, la chiusura al pubblico del cimitero di via Luciano. Il provvedimento si è reso necessario per salvaguardare la pubblica e privata incolumità. I lavori di messa in sicurezza dei luoghi interessati da dissesti, provocati dalle violenti precipitazioni della scorsa settimana, smottamenti del suolo e avvallamenti del terreno, nonostante un significativo dispiegamento di uomini e mezzi, hanno subito rallentamenti per il prosieguo delle avversità meteorologiche.

Gli interventi sono ancora in piena fase di svolgimento. Al cimitero si potrà accedere unicamente per le operazioni indifferibili ed urgenti richieste per ragioni igienico-sanitarie ed esclusivamente per le tumulazioni e gli interri, per i quali sarà consentito l’accesso ad un numero limitato di familiari.

La conta dei danni sui litorali flegreo e domizio.

Intanto sui litorali sia flegreo che domizio si fa la conta dei danni. Dopo le mareggiate che hanno eroso in maniera consistente il litorale di Miliscola tra Bacoli e Monte di Procida, almeno dieci metri di arenile inghiottito dal mare, sono assai critiche anche le situazioni degli arenili di Lucrino e Licola nel comune di Pozzuoli e di Baia a Bacoli.

Le tre spiagge, molto frequentate in estate, sono completamente invase da rifiuti di ogni genere, in particolare residui di plastica, riversati dal mare in tempesta negli ultimi giorni. Il problema principe dei sindaci, ora, è dover provvedere alla raccolta e allo smaltimento di queste centinaia di quintali di rifiuti restituiti dal mare.