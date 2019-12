Maltempo: allerta meteo in Campania fino alle 16, ma la situazione è in miglioramento

L’allerta meteo in Campania resterà in vigore fino al pomeriggio di oggi: a Napoli il Comune ha disposto per tutta la giornata la chiusura di parchi e cimiteri.

Allerta meteo in Campania | Sono in miglioramento le condizioni meteorologiche sulla Campania, dove resta in vigore comunque fino alle 16 l’allerta meteo giallo della Protezione civile. Sulla penisola Sorrentino-Amalfitana, Sarno, Monti Picentini, l’ allerta meteo resta arancione fino alle 16.

Le temperature minime vanno dagli 8 gradi di Avellino , alle 13 di Napoli e Salerno. Le massime , 15 a Salerno, 16 a Napoli e Caserta.

A Napoli il Comune ha disposto per tutta la giornata di oggi la chiusura di parchi e cimiteri per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito dei danni provocati dal maltempo nella giornata di domenica. La decisione è stata presa nella tarda serata di ieri su richiesta del dirigente del servizio cimiteri.