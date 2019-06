Scampia, de Magistris: “Entro la primavera l’abbattimento della Vela Verde”

Il sindaco di Napoli ha annunciato la data per vedere abbattuta la Vela Verde di Scampia, aggiungendo anche come per la fine del mese di giugno sia prevista la fine dei lavori di ristrutturazione in piazza Garibaldi.

Scampia | “Per la fine della primavera contiamo di vedere il crollo delle mura della Vela Verde”. A scriverlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un post su Facebook nel quale annuncia una serie di iniziative che si terranno in città nel mese di giugno. Tra queste, anche il primo dei due abbattimenti di altrettante Vele di Scampia, mentre per la terza è previsto un importante piano di riqualificazione.

Le parole del primo cittadino partenopeo

Con l’abbattimento della Vela Verde, spiega de Magistris, “le immagini della vittoria della dignità contro il degrado faranno il giro del mondo”. Entro la fine del mese di giugno, prosegue de Magistris, “verrà consegnata alla città piazza Garibaldi completamente ristrutturata: diverrà la più grande agorà pubblica e popolare d’Italia, la sfida della vittoria della convivenza nella bellezza contro la visione del conflitto tra esseri umani nel degrado. Questa è la sfida più bella in un luogo dove la bellezza e la coesione prenderanno il posto della propaganda dell’odio”.