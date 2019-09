Cronaca di Napoli: la bomba carta esplosa stanotte a Pollena Trocchia ha danneggiato la saracinesca di un negozio in via Mazzini.

Grande paura stanotte a Pollena Trocchia, a causa dell’esplosione di una bomba carta davanti alla saracinesca di un negozio.

Come riportato da “Il Mattino”, la deflagrazione è avvenuta pochissimi minuti prima dell’una in via Mazzini, strada che collega Pollena Trocchia e Sant’Anastasia. Il forte boato è stato avvertito per un raggio di alcuni chilometri.

Sul posto in pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco e diverse pattuglie dei Carabinieri della tenenza di Cercola e della Compagnia di Torre del Greco.

L’Arma sta ricostruendo la dinamica dell’evento, visionando anche le telecamere del sistema di videosorveglianza del territorio e di alcuni esercizi commerciali della zona: una delle piste più probabili sembra quella del racket.