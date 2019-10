Le Iene, Filippo Roma aggredito a Napoli da attivisti M5s: “Volevano linciarmi”

A scatenare l’ira degli attivisti del Movimento 5 Stelle contro l’inviato de ‘Le Iene’ è stato il tentativo di fermare la sindaca di Roma, Virginia Raggi, per alcune domande.

Le Iene | Tornano gli insulti ai giornalisti in una kermesse 5 Stelle: dopo un periodo di relativa tranquillita’ nel rapporto tra media e militanti a Napoli, alla Mostra d’Oltremare, scoppia un nuovo caso. Ad accendere inconsapevolmente la miccia e’ la sindaca Virginia Raggi: all’arrivo della prima cittadina della Capitale, gli attivisti si scagliano contro i cronisti che cercavano di fermare Raggi per delle domande. E nel mirino finisce Filippo Roma, cronista delle Iene. Volano spintoni, offese, urla e qualche tentato cazzotto. “E’ stato un linciaggio”, accusa Roma. In realta’ gia’ nella giornata di sabato qualche protesta anti-stampa era emersa all’arrivo prima di Luigi Di Maio e poi del premier Giuseppe Conte. Con la Raggi tuttavia, l’ira dei militanti si scatena.

Le parole della Raggi.

“Sei un venduto a Berlusconi, un pezzo di m…un figlio di p..”, urlano gli attivisti al cronista de Le Iene. La situazione precipita, la sicurezza porta via la Raggi che, dopo l’intervento sul palco, si ferma nella sala stampa della Mostra d’Oltremare e si scusa. “Spiace per l’accaduto, c’e’ un clima tranquillo”, sottolinea la sindaca di Roma. Per il cronista de Le Iene, tuttavia, non e’ la Raggi che deve scusarsi, ma gli attivisti dai quali prende subito le distanze l’organizzazione del Movimento. “La Raggi si era dimostrata anche disponibile, e invece qualcuno ha anche tentato di darmi un cazzotto”, spiega Roma. Per lui la solidarieta’ del deputato Dem Filippo Sensi. Mentre Andrea Marcucci ammonisce: “rifletta chi vuole l’alleanza”.