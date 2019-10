Lavori Tangenziale di Napoli: da domani 25 ottobre variazione servizi linee bus ANM

Domani venerdì 25 è confermato lo sciopero dei trasporti pubblici ANM. Inoltre è stato sospeso il transito dei bus sulla Tangenziale per i lavori in corso. Ecco i percorsi alternativi e linee attivate.

Napoli 24 ottobre 2019 – Domani venerdì 25 ottobre è confermato lo sciopero delle sigle sindacali. Inoltre ANM informa che su Ordinanza di Tangenziale di Napoli SpA, da domani venerdì 25 ottobre, fino a diversa disposizione, nel tratto autostradale Fuorigrotta – Corso Malta le Linee Bus 130, 150, 180, 190, 580, 650 sospendono il servizio per inibizione del transito ai mezzi di massa a pieno carico superiori a 7,5 tonnellate.

Contestualmente vengono attivate la linea bus C56 sulla tratta Centro Direzionale – piazza Garibaldi e la linea bus occasionale 630 sul seguente percorso: da Poggioreale via Parisi (stazionamento) – v. Poggioreale – v. Biscardi – v. Grimaldi- v. D’Aulisio – Centro Direzionale – rampa Porzio (esterna) – p. Nazionale – v. Ponte Casanova – p. S. Francesco – v. Rossaroll – p. Cavour (M2-M1) – Museo Nazionale – v. S. Teresa – Tondo Capodimonte – Tangenziale (entrata Capodimonte/ uscita Arenella) – p. Muzii – p. Med. Oro – v. Niutta – v. D. Fontana (inferiore) – v. Cavallino – Cardarelli (stazionamento). Dal Cardarelli (stazionamento) – v. Cavallino – D. Fontana – p. Med. Oro – v. Niutta – v. Gigante – via Salv. Rosa – Museo – p. Cavour – v. Cirillo – S.G. a Carbonara – p. Garibaldi (rotatoria) p. P. Umberto – v. Firenze – c. Meridionale – T. da Sessa (CD) – r. Luzzatti – Poggioreale via Parisi (stazionamento).

Per l’intero periodo vengono potenziate le Linee bus:

– 151 piazza Garibaldi – piazzale Tecchio

– 601 via Puglie – piazza Garibaldi

– C91 piazza Garibaldi – Centro Direzionale – Ponticelli

all’utenza si suggerisce:

– In alternativa alla 150, utilizzare Metro Linea 1

– In alternativa alla 130, utilizzare linea bus 601 + Metro Linea 1

– In alternativa alla 190, utilizzare linea bus 601+ Metro L 1 oppure 604 + Metro Linea 1

– In alternativa alla 180, utilizzare R5 (Brin – Stazione Garibaldi Metro Linea 1 e 2 – stazione metro linea 1 Scampia ) + Stazione Garibaldi Metro Linea 2