Circumvallazione: dopo un incidente mortale del 2017, la Procura di Napoli Nord ha deciso di sequestrare una zona della Rotonda Auchan.

La Procura di Napoli Nord ha stabilito il sequestro di parte della carreggiata della SP 1, tratto della Circumvallazione che va da Ponte Riccio alla rotonda di Auchan nei Comuni compresi tra Qualiano e Giugliano.

Come riportato da “Il Mattino”, il sequestro verrà effettuato nelle prossime ore ed è scattato in seguito al provvedimento emesso dal Gip del tribunale di Napoli Nord dopo un incidente mortale avvenuto nel 2017. Il clamoroso sequestro è scattato nell’ambito dell’indagine successiva all’incidente, condotta dal pubblico ministero Giovanni Corona.

L’inchiesta è stata aperta grazie alle perizie di tecnici nominati dalla Procura, che hanno attestato come i piloni del sovrastante asse mediano siano sprovvisti di qualsiasi protezione. Una situazione che mette in pericolo, in caso di perdita di controllo dei veicoli, la vita dei conducenti.

Al momento risulta indagato per omicidio colposo anche il responsabile delle strade della Città metropolitana di Napoli. Per evitare disagi agli automobilisti, predisposte indicazioni di percorsi alternativi e riduzione da due corsie ad una corsia per senso di marcia.