Incendio nel campo rom di Giugliano: a fuoco plastica e rifiuti speciali

Campo rom di Giugliano | Ennesima notte di fiamme e diossina nell’aria, diventata presto irrespirabile ai confini delle province di Napoli e Caserta. All’una di questa notte, sono andate a fuoco tonnellate di rifiuti di ogni tipologia, soprattutto speciali, nel campo rom di Giugliano, grosso centro dell’area nord di Napoli.

Gia’ a tarda sera molte persone avevano segnalato una coltre di fumo in sospensione e una puzza acre di bruciato tra le zone di confine Parete, Lusciano, Trentola Ducenta nel Casertano, in piena Terra dei fuochi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell’ordine ed esercito e ancora adesso sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo.