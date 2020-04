Il Circolo Posillipo rischia lo sfratto. Il Comune di Napoli blocca la vendita

Il Comune di Napoli ha bloccato la vendita del Circolo Posillipo e pretende gli arretrati. In caso di mancato pagamento la sede rischia lo sfratto entro il 31 dicembre 2020.

Il Comune di Napoli ha bloccato la vendita del Circolo Posillipo e pretende gli arretrati di circa dieci anni e in caso di mancato pagamento è previsto lo sfratto. E’ quanto scritto nella lettera dell’Amministrazione Comunale inviata in modalità “urgentissima” alla ASD del Circolo Nautico Posillipo.

La lettera del Comune di Napoli al Circolo Posillipo, a firma Tiziana Di Bonito, Dirigente Servizio Demanio e Patrimonio e Vincenzo Ferrara, del Servizio Valorizzazione Sociale di Spazi di Proprietà Comunale, è datata 27 marzo 2020.

Il Comune di Napoli intende chiudere una querelle che va avanti da ormai dieci anni, ha reso noto al Circolo Posillipo la volontà dell’Amministrazione di procedere alla conclusione del procedimento di vendita, pretendendo gli arretrati per i lavori eseguiti, sottolineando come le indennità di occupazione da corrispondere, a partire dal 01.01.2020 e fino alla effettiva riconsegna dell’immobile, sono calcolate al 100% del valore di mercato. In pratica, essendo il contratto di locazione non più rinnovato dal 2010, il Circolo rischia di lasciare l’attuale sede entro i 31 dicembre 2020.

Ad ottobre del 2018 il circolo partenopeo aveva esercitato il diritto di prelazione presso il Comune di Napoli per l’acquisto della storica sede. L’acquisto doveva essere effettuato non tramite fideiussione (nessuna banca si è rivelata disponibile per questo tipo di operazione) ma con un bonifico di quasi 330mila euro destinato a Palazzo San Giacomo. Ma di questo accordo sull’acquisizione non si è saputo più nulla. E oggi la struttura rischia sul serio di chiudere i battenti.

In allegato la comunicazione PDF del Comune ⇒ Lettera Comune di Napoli inviata al Circolo Posillipo