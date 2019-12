Giugliano in Campania: i Carabinieri del Noe hanno sequestrato un’area in cui c’erano 50 MC di rifiuti speciali anche pericolosi.

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per il contrasto dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti urbani e speciali, nell’area a nord di Napoli, nella cosiddetta Terra dei Fuochi.

A Giugliano in Campania, i militari del NOE nel corso di verifiche ad un impianto di trattamento rifiuti, autorizzato alla “messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi”, hanno accertato che aveva stoccato illecitamente nel piazzale esterno dell’azienda, area non autorizzata, rifiuti misti anche pericolosi. All’atto del controllo sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali quali:

rottami ferrosi ;

; apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso ;

; grossi elettrodomestici e penumatici fuori uso, depositati in maniera incontrollata in area scoperta, senza alcuna protezione per le matrici ambientali.

Al termine degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro il piazzale di 200 mq e 50 mc di rifiuti speciali pericolosi. I gestori dell’attività sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Napoli Nord per concorso in gestione illecita di rifiuti. Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 50.000 Euro.