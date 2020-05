Cronaca di Napoli: tragico incidente stradale stanotte a Giugliano, dove una 18enne è morta nello scontro tra due auto. Ferita l’amica.

Tragico incidente stradale nella notte a Giugliano, dove una 18enne ha perso la vita in seguito allo scontro tra due auto. L’incidente (nel quale è rimasta ferita un’amica della 18enne deceduta) è accaduto intorno alle due in via Innamorati.

Come riporta “Il Mattino”, l’incidente sarebbe stato causato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia mista alla sabbia per via del vento africano di questi giorni. Ad indagare sull’esatta dinamica del dramma i Carabinieri della compagnia di Giugliano.

L’amica della vittima è attualmente ricoverata in ospedale per le ferite e le fratture riportate nello schianto: le sue condizioni sono stabili.