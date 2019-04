Giugliano: dramma allo stir, dove un 52enne è stato travolto e ucciso da un mezzo meccanico. Il sindaco proclama il lutto cittadino, mentre i sindacati annunciano un’ora di sciopero.

Tragedia sul lavoro allo stir di Giugliano in Campania, dove Aniello Russo, operaio di 52 anni, è morto dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico in manovra. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano e il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Informato dell’incidente anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali dell’uomo: “Credo sia assurdo si possa morire così, per una distrazione, per una sfortunata coincidenza -ha scritto su Facebook il primo cittadino- A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città faccio le condoglianze alla famiglia, a cui siamo vicini”.