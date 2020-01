Giugliano in Campania: l’assalto a un furgone portavalori ha fruttato ai malviventi un cospicuo bottino.

Paura stamattina a Giugliano in Campania, dove una banda di malviventi armati ha rapinato un furgone portavalori davanti alla sede delle Poste in via colonne. Il colpo è avvenuto intorno alle 10.

Il furgone portavalori, con a bordo 3 vigilantes, aveva parcheggiato davanti alla filiale delle Poste. Da un’auto parcheggiata (risultata poi rubata e con targa in parte coperta) sono improvvisamente scesi quattro rapinatori armati, che si sono fatti consegnare i soldi e sono scappati a bordo di una seconda vettura.

Il bottino ammonterebbe a diverse centinaia di migliaia di euro, soldi che sarebbero serviti per il pagamento delle pensioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini (usufruendo anche delle telecamere di videosorveglianza).

Foto: “Ilmeridianonews”