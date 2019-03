I lavoratori della Cooperativa 25 giugno (convenzionata con il Comune di Napoli) hanno protestato indossando i gilet gialli. Palazzo San Giacomo anticipa una mensilità.

I gilet gialli sono scesi in piazza anche a Napoli. Come riporta “Il Mattino”, si tratta degli operai della Cooperativa 25 Giugno, convenzionata con il Comune di Napoli, i quali hanno protestato perché da due mesi non percepiscono lo stipendio.

I lavoratori, con indosso i gilet gialli, divenuti in Francia simbolo della protesta al presidente Macron, hanno dato vita a un corteo, durante il quale sono stati esposti dei cartelli in francese in cui spiegavano i motivi della manifestazione. La manifestazione, partita da piazza Matteotti, si è poi diretta verso la sede del Comune di Napoli e della Prefettura.

La Cooperativa 25 Giugno, nata dalla fusione di 12 cooperative, ha sempre lavorato in regime di convenzione con il Comune di Napoli e opera, tra l’altro, nel campo del decoro urbano, della pulizia degli arenili, del contrasto all’inquinamento ambientale, del contrasto al disagio minorile, della tutela degli impianti sportivi e parchi gestiti da Palazzo San Giacomo.

Stipendi Coop 25 giugno: Comune di Napoli anticipa una mensilità

Dopo il corteo, si è svolto a Palazzo San Giacomo un incontro tra il sindaco Luigi de Magistris, gli Assessori Monica Buonanno ed Enrico Panini con una delegazione dei lavoratori della Cooperativa 25 Giugno.

Palazzo San Giacomo ha da sempre anticipato, per conto dello Stato, le somme necessarie per il pagamento degli stipendi dei 431 soci ma quest’anno, a causa dei tagli operati dal Governo nella legge di bilancio, l’Amministrazione comunale si è trovata nell’impossibilità di anticipare le somme necessarie per pagare gli stipendi ai lavoratori. Nell’incontro di oggi, tuttavia, si è riusciti a trovare le somme sufficienti ad anticipare almeno una delle due mensilità già maturate dai cooperatori. “Sono grandi le responsabilità del Governo su questo fronte ed è importante che si mantenga alto il livello di mobilitazione dei lavoratori nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei dicasteri coinvolti. Il Comune -hanno dichiarato il Sindaco de Magistris e gli Assessori- ha fatto ogni sforzo possibile, adesso ci attendiamo la doverosa e responsabile azione da parte del Governo centrale, attraverso il rapidissimo trasferimento dei fondi“.

