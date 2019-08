Gianluca Vorzillo replica alle notizie riportate da ‘Il Mattino’: “Edenlandia non è in crisi; sta solo cercando, con sforzi immani, di affrontare le difficoltà, amministrative e burocratiche, che frenano l’ulteriore sviluppo”.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa integrale inviato alla nostra redazione dall’ufficio stampa della Società New Edenlandia SpA in merito a quanto è stato pubblicato in un articolo de ‘Il Mattino’.

La società New Edenlandia Spa con al vertice l’imprenditore Gianluca Vorzillo risponde ai gratuiti attacchi che gli vengono lanciati da un collaboratore de Il Mattino che, facendosi forte della testata per la quale scrive, racconta il parco di divertimenti Edenlandia a modo suo.

Due articoli infamanti e ridicoli pubblicati il giorno 10 e 11 agosto, sul quotidiano cittadino, descrivono una situazione degradata e in crisi nella quale verserebbe il parco che, invece, rivendica solo la possibilità di ricevere tutti i permessi per le attrazioni non ancora aperte, che porterebbero il più grande Parco del Sud Italia ad essere nuovamente fiore all’occhiello della regione.

“E’ una situazione imbarazzante. Io posso fare questa affermazione non certo l’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Monica Buonanno, che oggi rilascia una dichiarazione al Mattino a dir poco sconcertante. All’assessore sfugge forse che il 4 agosto ha ricevuto tramite Pec della società New Edenlandia una lunga ed esplicativa nota con la quale chiedevamo un incontro con il Sindaco ed altri esponenti delle Istituzioni, affinché ci si confrontasse sul bene del Parco.

Gentile Assessore mi preme anche informarla che l’ingresso al Parco è gratuito da sempre. Ringrazio invece l’assessore Nappi che ha inquadrato subito la questione. Gli effettivi ritardi nei pagamenti sono dovuti alla enorme difficoltà che il parco versa nel lavorare non appieno regime, ma solo con il 50% delle giostre pienamente operative”.

Il collaboratore de Il Mattino Davide Cerbone ama scrivere di Edenlandia, con una particolarità, associarla sempre alla parola crisi.

Il parco non aveva ancora aperto e a marzo 2018 il giornalista scrisse un pezzo per il quale fu pubblicata poi la smentita. Avvezzo a questo tipo di giornalismo sensazionalistico, ma purtroppo non veritiero, sottolineiamo anche la sua poca deontologica avendo lo stesso Cerbone denunciato l’amministratore Unico della New Edenlandia, Gianluca Vorzillo. “Mi fa amaramente sorridere – afferma Vorzillo – che un collaboratore di una testata giornalistica che mi ha denunciato possa scrivere della società da me gestita.

Quale credibilità e che segnale si da all’informazione sana. Questo giornalista che non racconta, interpreta a suo piacimento la notizia, stranamente sempre con toni negativi. È stato invitato negli uffici del Parco due giorni fa, volevo rilasciargli una dichiarazione a completezza del suo primo articolo uscito ieri, ma ho saputo che aveva altri impegni e che poi non sarebbe venuto perché non mi voleva incontrare. Cioè una barzelletta”.

Tra le dichiarazioni riportate dal giornale anche un post pubblicato sulla pagina fb di Francesco Emilio Borrelli. “Mi compiaccio del grande interesse da parte di Borrelli, che mesi fa trovai arrampicato ad uno dei nostri cancelli intento a sbirciare chissà cosa. Lo invitai ad entrare dal cancello principale, l’ingresso è gratuito. Le foto da lui pubblicate sono le foto del cantiere dei lavori di Porta Amicarelli che, come da cronoprogramma, ci stiamo accingendo a ristrutturare.

La signora che è entrata abusivamente nel cantiere per fare le foto in questione, e inviarle al contestatore Borrelli, ha oltrepassato le transenne protettive. Mi stupisco che un cantiere, separato ed adeguatamente recintato rispetto alle aree totalmente fruibili del Parco, sia anch’esso sotto processo mediatico.

Infine aggiunge Gianluca Vorzillo – “Edenlandia non è in crisi; sta solo cercando, con sforzi immani, di affrontare le difficoltà, amministrative e burocratiche, che ne stanno frenando l’ulteriore sviluppo. Difficoltà che sono fuori dal nostro controllo; il giorno 09 agosto si è tenuta l’ennesima Commissione di Prefettizia di Vigilanza che purtroppo non ha potuto esprimersi per mancanza dei membri all’uopo convocati (erano già tutti in ferie). Tutto rimandato a dopo ferragosto … forse il 22 agosto.

I soci della New Edenlandia Spa hanno fatto e stanno facendo la loro parte, hanno investito nel progetto oltre 8 milioni di euro. La società ha garantito sino ad ora, pur tra alcuni disagi, l’intera base occupazionale e come anticipato anche ai sindacati, che sembra non vogliano sentire o capire, la situazione di arretrato sarà riportata alla normalità entro la fine di agosto. Ai giornalisti che vogliano davvero fare informazione, e non solo clamore, siamo e saremo sempre disponibili a descrivere i fatti circostanziati da atti e documenti; basta “pettegolezzi” e/o finti sopralluoghi di nascosto. Edenlandia è sempre aperta e noi siamo sempre disponibili per chiunque abbia interesse a conoscere la verità”.