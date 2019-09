Giallo a Ischia, anziana cade dal terzo piano e muore sul colpo

Non è ancora chiaro se alla base del tragico evento avvenuto a Ischia Porto ci sia stata la decisione di togliersi la vita oppure un malore.

E’ giallo ad Ischia Porto per la morte di una anziana caduta dal terzo piano di un palazzo in via Leonardo Mazzella: la donna, 80 anni di origine tedesca, è stata ritrovata senza vita nel cortile della casa in cui abitava stamattina poco prima delle 9. Non è ancora chiaro se alla base del tragico volo ci sia stata la decisione di togliersi la vita oppure un malore: su questo indagano i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Angelo Mitrione.

Non si registrano testimoni.

Sul luogo è accorsa un po’ di gente, considerato che la signora era molto conosciuta in zona: dopo l’esame del cadavere da parte del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia.