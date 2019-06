Fuorigrotta, crollano calcinacci nella Galleria Laziale: traffico in tilt

Ennesimo crollo in pochi giorni a Napoli: questa volta è accaduto nella Galleria Laziale che collega Fuorigrotta con Mergellina.

Fuorigrotta crollo Galleria Laziale | I Vigili del fuoco stanno provvedendo a rimuovere i resti pericolanti dopo la caduta di alcuni calcinacci all’interno della Galleria Laziale, che collega il quartiere Fuorigrotta con Mergellina. Sul posto anche la Polizia Municipale e la Protezione Civile.

La galleria al momento è stata chiusa, mandando in tilt il traffico e provocando gravi disagi ad automobilisti e motociclisti. Anche se non si esclude che, al termine dell’intervento di rimozione dei resti, possa essere riaperta alla circolazione veicolare.

L’8 giugno la morte del commerciante in via Duomo

Il fatto accade a pochi giorni di distanza da altri episodi di crolli in città, tra cui quello in via Duomo, che l’8 giugno ha portato alla morte di Rosario Padolino.