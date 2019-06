Fuorigrotta: Paura in via Leopardi per la caduta di un palo della luce. Colpiti una Smart e un furgone

E’ successo nel pomeriggio mentre la zona era molto movimentata. Il palo si trovava all’altezza dell’incrocio con via Gabriele Rossetti, la strada che si percorre per arrivare al mercato della Canzanella. Per fortuna nessuno si trovava a passare in quel momento l’auto colpita non ospitava nessun passeggero. Si tratta di un’auto Smart, parcheggiata nelle vicinanze del lampione, che ha subito danni al cofano e un furgone Citroen Berlingo che transitava in quel momento è stato colpito di striscio sul cofano.