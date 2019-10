Frattamaggiore: arrestati un 28enne e un 26enne (entrambi già noti alle ffoo) per ricettazione e concorso in detenzione illegale di arma clandestina.

I Carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno tratto in arresto due persone per ricettazione e concorso in detenzione illegale di arma clandestina: Domenico Crispino, 28enne del posto e Giuseppe Cristofaro, 26enne di Frattaminore, entrambi già noti alle ffoo.

I militari li hanno notati in Via Rossini, erano in auto. Alla vista della pattuglia i due sono fuggiti ma dopo un breve inseguimento nelle strade della città sono stati fermati e perquisiti. Addosso, Crispino, portava una pistola Browning calibro 9×21 completa di caricatore e 13 proiettili. L’arma, la cui matricola era abrasa, è risultata provento di un furto commesso il 31 gennaio scorso a Frattamaggiore.

Entrambi in manette, Crispino e Cristofaro sono stati tradotti al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.