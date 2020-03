Emergenza coronavirus: conferenza stampa del Capo Dipartimento Borrelli [VIDEO]

Il commissario Angelo Borrelli ha assicurato, durante la conferenza stampa della Protezione Civile delle 18,00, che «entro stasera» ci sarà un Decreto che conterrà misure per la Lombardia « adeguate e proporzionate e condivise con la Regione». Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, ha spiegato quali sono i sintomi da tenere sotto controllo per capire se è necessario chiamare il medico: «Chi ha dispnea e febbre, specie se in età avanzata», ha detto Brusaferro, «chiami il proprio medico e chieda assistenza. Sono i due sintomi piu’ frequenti per le persone che vanno incontro a decesso».