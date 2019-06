Cronaca di Napoli: tragedia a San Giorgio a Cremano, dove una 84enne si è suicidata lanciandosi dal terzo piano del palazzo dove abitava.

Dramma alle prime luci dell’alba a San Giorgio a Cremano, dove una donna di 84 anni si è suicidata salendo su una sedia e lanciandosi dal terzo piano del palazzo dove abitava. Come riportato da “Il Mattino”, la tragedia si è consumata in piazzetta Giordano Bruno.

Il tragico volo dell’anziana si è concluso con l’atterraggio sul parapetto del secondo piano, che ha di fatto riversato sul balcone sottostante la salma senza vita della donna. Al risveglio l’amara sorpresa per gli inquilini del piano di sotto, i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I sanitari del 118, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana. Sul posto Polizia municipale e Carabinieri, che coordinano le indagini per far luce sulle dinamiche di questa tragedia.