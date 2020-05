Ponticelli, rifiuti in fiamme in via Carlo Miranda nell’area del cantiere abbandonato

Ponticelli: Incendiati i rifiuti nell’area del cantiere in via Carlo Miranda. L’intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito a contenere le fiamme.

E’ successo poco fa nel quartiere di Ponticelli zona Napoli Est. I rifiuti in fiamme hanno provocato un nuvola di fumo nero. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato l’espandersi dell’incendio.

La zona sarebbe quella del terreno abbandonato in via Carlo Miranda. Utilizzato da tempo come discarica abusiva per rifiuti speciali. Tanto da essere finito in passato sotto sequestro e da tempo in attesa della bonifica e della messa in sicurezza soprattutto dopo il grave incidente che provocò la morte di Francesco Paolillo, il 14enne che morì nel 2005 precipitando dal muretto di un cantiere per aiutare un amico.