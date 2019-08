Cronaca di Napoli: rapina e spari nella notte in piazza del Carmine

Cronaca di Napoli: due persone, a bordo di scooter, hanno prima rapinato due uomini e poi cominciato a sparare a scopo intimidatorio.

Cronaca di Napoli | Rapina e spari nel centro di Napoli nelle prime ore della mattina. Intorno alle 4, volanti della Polizia sono intervenute a piazza del Carmine dove due persone, a bordo di scooter, avevano rapinato due uomini, uno di 40 euro e l’altro di un I-phone, dopo aver esploso due colpi verso terra a scopo intimidatorio.

Il raid anche in piazza Mercato

Poco dopo, in piazza Mercato, i rapinatori hanno sparato ancora diversi colpi contro la porta blindata di una paninoteca, mandandola in frantumi. Nessun ferito. Indagini in corso.