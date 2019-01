Cronaca di Napoli: 3 extracomunitari scippano una 60enne al Corso Garibaldi

Cronaca di Napoli: 3 extracomunitari scippano una 60enne e aggrediscono i carabinieri al Corso Garibaldi. Sono stati bloccati e arrestati.

Un 60enne di San Giorgio a Cremano ieri sera si trovava sul Corso Garibaldi. E’ stato adocchiato da 3 extracomunitari e accerchiato.

Hakim Boulakhrouf Andl, 26enne di origine algerina, Karim Dida, 40enne tunisino e Mohammed Mabrouk, 26enne libanese, tutti non in regola con le norme sull’immigrazione, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, lo hanno strattonato e privato del portafogli per poi darsi alla fuga.

Le ultime notizie di cronaca di Napoli riportano che una pattuglia di carabinieri motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli percorreva Corso Garibaldi proprio in quegli istanti: i militari sono piombati addosso ai tre e li hanno bloccati.

I malfattori hanno tentato di garantirsi la fuga aggredendo i militari con spintoni, calci e pugni ma sono stati immobilizzati e tratti in arresto per rapina impropria.

Dopo le formalità sono stati tradotti in carcere. La vittima ha avuto indietro il proprio portafogli contenete 40 euro e documenti.